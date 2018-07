Karachi (AFP) Ein Dorfbewohner aus der armen pakistanischen Provinz Sind hat fünf seiner sechs Kinder in der Hoffnung getötet, durch das Opfer magische Kräfte zu bekommen. Ali Nawaz Leghari habe zwei Töchter und drei seiner vier Söhne im Alter zwischen drei und 13 Jahren in der Nacht zum Freitag in seinem Haus erdrosselt und ihre Leichen anschließend im Hof abgelegt, dann sei er geflüchtet, sagte ein örtlicher Polizist der Nachrichtenagentur AFP.

