Peshawar (AFP) Knapp vier Wochen nach der Ermordung von 134 Schülern durch die radikalislamischen Taliban machen im Nordwesten Pakistans die Schulen wieder auf. Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa seien getroffen worden, sodass Schulen und Universitäten am 12. Januar wieder ihren Betrieb aufnehmen könnten, sagte Informationsminister Mushtaq Ghani am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

