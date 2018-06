Auckland (SID) - Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat mit ihrer Schweizer Partnerin Martina Hingis das Doppel-Finale des WTA-Turniers im australischen Brisbane erreicht. Die Berlinerin setzte sich mit der ehemaligen Nummer eins der Welt gegen Michaella Krajicek/Karolina Pliskova (Niederlande/Tschechien) mit 7:6 (7:3), 6:3 durch.

Gegnerinnen auf dem Weg zum zweiten gemeinsamen Doppel-Titel nach dem Sieg in Miami im März 2014 sind Caroline Garcia/Katarina Srebotnik (Frankreich/Srebotnik). Im Einzel war Sabine Lisicki bereits in der ersten Runde an der kasachischen Qualifikantin Jaroslawa Schwedowa gescheitert.

Beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland hat sich die topgesetzte Caroline Wozniacki (Dänemark) nach hartem Widerstand ins Finale gespielt und trifft dort auf die als Nummer drei eingestufte Amerikanerin Venus Williams. Die Weltranglistenachte Wozniacki setzte sich gegen die Tschechin Barbora Zahlavova Strycova mit 4:6, 6:3, 6:4 durch. Anschließend bezwang Venus Williams ihre Landsfrau Lauren Davies in nur 67 Minuten mit 6:2, 6:0 und ist damit im Turnier weiter ohne Satzverlust.

Williams greift in Auckland nach ihrem insgesamt 46. Turniersieg und dem ersten seit Dubai im Februar 2014. Wozniacki, die wie ihre Finalgegnerin bereits die Weltrangliste anführte, hat 22 Erfolge auf der WTA-Tour auf dem Konto. Ihren bis dato letzten hatte sie im vergangenen Juli in Istanbul gewonnen. Williams hat bislang alle fünf Duelle gegen die Dänin für sich entschieden.

Das Finale des WTA-Turniers im chinesischen Shenzhen bestreiten die topgesetzte French-Open-Finalistin Simona Halep aus Rumänien und die Schweizerin Timea Bacsinszky, die sich im Halbfinale überraschend in zwei Sätzen gegen die an Nummer zwei gesetzte Wimbledonsiegerin Petra Kvitova durchsetzte. Im Brisbane-Endspiel stehen sich Maria Scharapowa (Russland) und die hinter ihr an Nummer zwei gesetzte Ana Ivanovic (Serbien) gegenüber.

In Doha/Katar spielen der Spanier David Ferrer und der Tscheche Tomas Berdych am Samstag um den Titel. Ferrer setzte sich in einem Tiebreak-Krimi gegen den kroatischen Aufschlagriesen Ivo Karlovic, der zuvor den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) bezwungen hatte, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) durch. Berdych gewann gegen Andreas Seppi aus Italien 6:2, 6:3.