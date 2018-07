Hamburg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Sonntag an einem Solidaritätsmarsch für die Opfer der islamistischen Terrorattacken in Paris teilnehmen. Es sei ein wichtiges Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft, dass wir in dieser Stunde zusammenstehen, sagte Merkel in Hamburg vor Beginn einer CDU-Vorstandsklausur in Hamburg. Sie habe dem Staatspräsidenten François Hollande die Teilnahme zugesagt. Auch Innenminister Thomas de Maizière will an dem Marsch teilnehmen, wie er ankündigte.

