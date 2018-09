Riga (AFP) Nach dem Anschlag von Paris wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) bei ihrem Gipfel Mitte Februar über den Kampf gegen den Terrorismus beraten. Nach einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten François Hollande am Donnerstagabend wolle er das Treffen am 12. Februar nutzen, "um über eine Antwort der EU auf die Herausforderungen" durch den Terrorismus zu diskutieren, teilte der EU-Ratsvorsitzende Donald Tusk am Freitag in der lettischen Hauptstadt Riga mit.

