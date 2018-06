New York (AFP) Der islamische Hassprediger Abu Hamza ist in einem US-Terrorprozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafmaß wurde am Freitag vor einem Gericht in New York verkündet, nachdem die Geschworenen den gebürtigen Ägypter bereits im Mai vergangenen Jahres schuldig gesprochen hatten. Richterin Katherine Forrest nannte Hamzas Taten "bösartig" und "barbarisch". Der Verurteilte nahm die Entscheidung regungslos auf.

