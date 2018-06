Washington (AFP) Die umstrittenen Pläne für die Ölpipeline Keystone XL von Kanada an die US-Golfküste haben eine wichtige Hürde genommen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Nebraska, durch den die Leitung führen soll, wies eine Klage gegen das Projekt am Freitag ab. Ebenfalls am Freitag stimmte das Repräsentantenhaus in Washington für ein Gesetz, mit dem die oppositionellen Republikaner den Bau der Pipeline erzwingen wollen. US-Präsident Barack Obama hat aber mit seinem Veto gedroht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.