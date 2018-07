Washington (AFP) Der Arbeitsmarkt in den USA befindet sich weiter im Aufwind. Wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte, sank die Arbeitslosenquote im Dezember von 5,8 auf 5,6 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2008. Die US-Wirtschaft schuf im vergangenen Monat 252.000 zusätzliche Stellen, 7000 mehr als von den Analysten erwartet. Im ganzen Jahr 2014 entstanden den Angaben zufolge in den USA insgesamt 2,952 Millionen zusätzliche Jobs - so viele wie seit 1999 nicht.

