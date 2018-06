Detroit (SID) - Dennis Schröder und die Atlanta Hawks sind in der Basketball-Profiliga NBA nicht zu stoppen. Das Team um den Braunschweiger gewann 106:103 bei den Detroit Pistons und baute seine Serie auf sieben Siege aus. Detroit hatte vor der Pleite ebenfalls siebenmal nacheinander gewonnen, zuletzt bei den Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki (108:95).

Nationalspieler Schröder durfte 13:15 Minuten ran und kam auf acht Punkte sowie zwei Assists. Der 21-jährige traf drei von fünf Würfen aus dem Feld. Topscorer der Hawks, die ihre Tabellenführung im Osten festigten, war Al Horford (19).

Atlanta führte zwischenzeitlich mit 23 Punkten Vorsprung, ließ Detroit aber wieder herankommen und musste in der Schlussphase zittern. Die Hawks (28:8) haben 21 der vergangenen 23 Spiele gewonnen. Am Sonntag spielt der Spitzenreiter zu Hause gegen die Washington Wizards, danach stehen vier Auswärtspartien in Philadelphia, Boston, Toronto und Chicago auf dem Programm.

Derweil kassierten die Cleveland Cavaliers ohne den verletzten Superstar LeBron James die vierte Pleite in Folge. Bei den Golden State Warriors setzte es ein 94:112. Bester Werfer der Gäste war Neuzugang J.R. Smith mit 27 Zählern.