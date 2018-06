Berlin (AFP) Mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reisen auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel am Sonntag zum Trauermarsch für die Opfer der islamistischen Anschläge in Paris. Das bestätigten das Auswärtige Amt sowie ein SPD-Sprecher am Samstag in Berlin. Am Freitagabend hatte Merkel ihre Teilnahme an der Kundgebung angekündigt, zu der auch zahlreiche andere europäische Staats- und Regierungschefs erwartet werden.

