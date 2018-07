Berlin (AFP) Hunger und Fehlernährung sind nach Einschätzung von Experten auch in Deutschland ein zunehmendes Problem. "Viele Menschen in Deutschland leiden unter verstecktem Hunger", sagte der Ernährungswissenschaftler Konrad Biesalski von der Universität Hohenheim dem "Tagesspiegel am Sonntag". Speziell Kindern aus Hartz-IV-Familien fehlten häufig wichtige Nährstoffe.

