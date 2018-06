Paris (AFP) Nach den islamistischen Anschlägen in Paris haben am Samstag hunderttausende Demonstranten in Frankreich an die insgesamt 17 Todesopfer erinnert. Landesweit gingen insgesamt etwa 700.000 Menschen auf die Straße, wie das Innenministerium mitteilte. Unterdessen hält die Sorge vor neuen Attentaten an. Die Regierung verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen weiter und mobilisierte hunderte zusätzliche Soldaten. Für Sonntag ist in der Hauptstadt Paris ein zentraler Gedenkmarsch geplant.

