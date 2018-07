Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts erneut gefordert, die Verletzung internationaler Grenzen nicht hinzunehmen. "Wenn es Verletzungen gibt, so wie das Russland im Blick auf die Ukraine gemacht hat, dann müssen wir uns dagegen aufstellen", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Sie warnte, das friedliche Zusammenleben würde insgesamt in Gefahr geraten, "wenn so etwas häufiger vorkommen würde".

