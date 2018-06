Hamburg (AFP) Die syrische Staatsführung soll einem Bericht zufolge an einer zur Entwicklung von Atomwaffen geeigneten geheimen unterirdischen Anlage bauen. Die tief in Stollen errichtete Anlage mit Anschluss an die Stromversorgung und ein Gewässer liege in einer unzugänglichen Bergregion nahe der Ortschaft Kusseir etwa zwei Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt, berichtete das Hamburger Magazin "Spiegel" am Samstag unter Berufung auf Geheimdienstkreise. Demnach vermuten westliche Experten nach Auswertung der Dokumente, dass es sich bei dem Projekt um einen Reaktor oder eine Anreicherungsanlage handeln könnte.

