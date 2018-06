Paris (AFP) Nach den Angriffen auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" und auf einen jüdischen Supermarkt in Paris hat Premierminister Manuel Valls den Juden in Frankreich den Rücken gestärkt. "Frankreich ohne Juden ist nicht mehr Frankreich", sagte Valls am Samstagabend bei einem Treffen des Rates jüdischer Institutionen in Frankreich (CRIF). Zugleich räumte er ein, dass die Juden in Frankreich seit vielen Jahren "Angst" hätten.

