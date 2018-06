Paris (AFP) In Frankreich haben am Samstag zehntausende Menschen der Opfer der Angriffe auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" und auf einen jüdischen Supermarkt in Paris gedacht. Vor der für Sonntag geplanten Großkundgebung in Paris gingen in Nizza, Pau, Orléans und anderen Städten zehntausende Menschen auf die Straße, um den Angehörigen und Freunden der Getöteten ihre Solidarität zu bekunden. Allein in der 80.000-Einwohner-Stadt Pau im Südwesten Frankreichs versammelten sich etwa 30.000 bis 40.000 Menschen.

