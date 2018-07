Doha (dpa) - Pep Guardiola erwartet die erkrankten Mario Götze und Juan Bernat am Sonntag zu ihrer ersten Einheit im Trainingslager des FC Bayern München in Doha. Bernat musste bislang in Katar wegen einer Erkältung passen, Götze wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Auch für Medhi Benatia, der wegen Rückenbeschwerden die Einheit vorzeitig beenden musste, prognostizierte der spanische Coach eine Rückkehr ins allgemeine Übungsprogramm. Derweil setzten Javi Martínez und David Alaba ihr Aufbautraining fort. Claudio Pizarro absolvierte wegen leichter muskulärer Probleme Einzeltraining.

Zum fünften Mal nacheinander gastieren die Münchner im Trainingslager in Doha. Guardiola will hier die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde mit der deutschen Meisterschaft als Hauptziel legen. "Für mich ist die Bundesliga der wichtigste Titel", sagte Guardiola. "Mein Ziel ist es, jeden Tag besser zu spielen, weil man dann für die wichtigen Spiele ein besseres Vertrauen hat."

Den Rückrunden-Knallstart mit dem Auswärtsspiel beim elf Punkte distanzierten Tabellenzweiten VfL Wolfsburg und gegen den FC Schalke bewertet Guardiola als positiv. "Das ist sehr gut für uns. Wenn wir in der Lage sind, die ersten fünf, sechs Spiele gut zu spielen, haben wir einen überragenden Schritt für die Verteidigung unseres Bundesliga-Titels gemacht", betonte Guardiola.