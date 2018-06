Doha (SID) - Sportdirektor Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 blickt der Verpflichtung von Verteidiger Matija Nastasic vom englischen Meister Manchester City zuversichtlich entgegen. "Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen", sagte der Ex-Profi im Rahmen des Trainingslagers in Doha/Katar. Eine Entscheidung über eine angedachte Ausleihe des 21-Jährigen plus Kaufoption soll angeblich schon am Sonntag fallen.

Der Serbe Nastasic ist derzeit in Manchester nur Reservist und stand beim 1:1 der Citizens am Samstag beim FC Everton nicht im Kader.