Köln (SID) - Der FC Chelsea ist wieder alleiniger Tabellenführer der englischen Premier League. Die Londoner gewannen ihr Heimspiel am 21. Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United und führen nunmehr mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City, der über ein 1:1 (0:0) beim FC Everton nicht hinauskam. Seine Ambitionen auf einen Europacup-Platz unterstrich West Ham United mit dem 1:1 (1:0) bei Swansea City.

Für Champions-League-Achtelfinalist Chelsea waren der Brasilianer Oscar (43.) und Diego Costa mit seinem 15. Saisontreffer (59.) erfolgreich. Weltmeister André Schürrle stand erneut nicht im Kader von Teammanager José Mourinho.

Fernandinho (74.) hatte Manchester gegen Everton zunächst in Führung geschossen, bevor Steven Naismith (78.) zumindest der Ausgleich für die Gastgeber gelang.

Der erste Premier-League-Auftritt seit Bekanngabe seines Abschieds vom FC Liverpool am Saisonende endete für Steven Gerrard mit einem wichtigen Auswärtssieg. Der Vizemeister gewann verdient mit 1:0 (1:0) beim abstiegbedrohten FC Sunderland und behält die Europacup-Plätze in Sichtweite. Den entscheidenden Treffer erzielte Lazar Markovic (8.). Bei Sunderland sah Brian Bridcutt (49.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Liverpool hätte schon zur Halbzeit wesentlich höher führen müssen. So traf unter anderem der Serbe Markovic, im vergangenen Sommer als Nachfolger des zum FC Barcelona abgewanderten Luis Suarez verpflichtet, in der 30. Minute nur die Latte. Auch Gerrard, der nach 17 Profi-Jahren bei den Reds zu Los Angeles Galaxy wechseln wird, besaß bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten, um seine seine bis dahin starke Vorstellung zu krönen.