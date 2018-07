Athen (AFP) Der ermordete griechische Schriftsteller Menis Koumandareas hat in seinem letzten Roman offenbar einen Hinweis auf den Täter und dessen Mordmotiv geliefert. Der Autor, der Anfang Dezember erwürgt in seiner Athener Wohnung aufgefunden worden war, habe in seinem Buch "Der Schatz der Zeit" von dem Mordverdächtigen geschrieben, sagte ein Polizeivertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor waren ein 25-jähriger Mann sowie ein Komplize unter dem Verdacht festgenommen worden, den 83-jährigen Schriftsteller getötet zu haben.

