Paris (AFP) Neben zahlreichen weiteren ausländischen Staats- und Regierungschefs nehmen auch der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu und das jordanische Königspaar am Sonntag an einem Gedenkmarsch für die Opfer der islamistischen Anschlagsserie in Frankreich teil. Netanjahus Teilnahme bestätigte die israelische Botschaft in Paris am Samstagabend. Er wird von Außenminister Avigdor Lieberman begleitet. Netanjahu und Lieberman wollten auf diese Weise "ihre Unterstützung für das französische Volk und seine Führer" bekunden, teilte die Botschaft mit.

