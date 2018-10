Ottawa (AFP) In Kanada sind am Freitag zwei Brüder unter Terrorverdacht festgenommen worden. Ashton Carleton Larmond wurde am Flughafen von Montreal aufgegriffen, als er "mit terroristischer Absicht" das Land verlassen wollte, wie die Polizei bekannt gab. Seinem mutmaßlichen Zwillingsbruder Carlos Larmond werde vorgeworfen, er habe terroristische Handlungen unterstützen wollen. Einzelheiten über die mutmaßlichen Absichten der beiden 24 Jahre alten Männer wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

