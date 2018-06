Stuttgart (dpa) - Der Schweizer Schauspieler und Wahl-Berliner Pasquale Aleardi ist begeistert von seinem Kollegen und Filmemacher Til Schweiger (51). "Wenn er mich für eine Gastrolle anfragt, sage ich ganz bestimmt nicht Nein", sagte der 43-Jährige in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur.

"Til Schweiger ist in Bezug aufs Filmemachen einer der leidenschaftlichsten Menschen, die ich kenne. Er weiß, was er will, und ist tausendprozentig bei der Sache." Seine Filme "sehen immer toll aus".

Im aktuellen Schweiger-Streifen "Honig im Kopf" spielt Aleardi einen Polizisten, in "Keinohrhasen" verkörperte er einen Rechtsanwalt. Bis März ist Aleardi in Stuttgart im Musical "Chicago" zu sehen. Darin spielt er den Staranwalt und Bösewicht Billy Flynn.

