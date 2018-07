Köln (SID) - Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre WM-Generalprobe. Gegner in Mannheim ist um 16.45 Uhr Tschechien. Bei der Weltmeisterschaft ab 15. Januar in Katar trifft die DHB-Auswahl einen Tag im ersten Spiel später auf Angstgegner Polen.

Beim Heim-Weltcup in Oberhof steht das Sprintrennen der Männer auf dem Programm. Nach Platz vier in der Staffel vom Donnerstag will das deutsche Team um den zweimaligen Olympiazweiten Erik Lesser im ersten Einzelrennen im Thüringer Wald ab 12.00 Uhr angreifen.

Felix Neureuther und Fritz Dopfer wollen beim Riesenslalom im Schweizer Adelboden aufs Podest fahren. Das Weltcuprennen beginnt um 10.30 Uhr, der entscheidende zweite Durchgang startet um 13.00 Uhr.

Weltmeister Severin Freund will beim Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf in Österreich aufs Podium. Der Mannschafts-Olympiasieger stimmte sich im Training mit dem deutschen Rekord von 237,5 Meter auf den um 14.15 Uhr beginnenden Wettbewerb ein.