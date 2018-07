Paris (dpa) - Nach dem Ende der Anti-Terror-Einsätze konzentrieren sich die Ermittler in Frankreich auf die Suche nach Unterstützern der Islamisten. Die Polizei jagt die flüchtige Freundin des getöteten Geiselnehmers, der ein jüdisches Geschäft überfallen hatte. In Paris rief Präsident François Hollande Minister und Sicherheitsdienste zu einer erneuten Krisensitzung zusammen. Neben einer Bilanz der Polizeieinsätze gegen die Terroristen steht für die Regierung der große Solidaritätsmarsch morgen in Paris im Vordergrund.

