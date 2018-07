Istanbul (AFP) Eine linksradikale Untergrundgruppe, die sich zu einem Selbstmordanschlag in Istanbul bekannt hatte, hat ihr Bekenntnis wieder zurückgezogen. Die verbotene Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) erklärte am Samstag, der Anschlag am Dienstag im Touristenviertel Sultanahmet sei nicht von ihr verübt worden. Die Gruppe ziehe ihr Bekenntnis zurück und entschuldige sich bei ihren Mitgliedern und Anhängern. Die DHKP-C machte "technische Probleme" für den Fehler verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.