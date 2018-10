Miami (AFP) Rund anderthalb Jahre nach seinem umstrittenen Freispruch ist der Todesschütze des schwarzen Teenagers Trayvon Martin erneut wegen eines Gewaltdelikts in Polizeigewahrsam genommen worden. George Zimmerman wurde nach einer Nacht in einer Arrestzelle am Samstag von einem Richter gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Seit seinem Freispruch kam der offenbar zu Gewaltausbrüchen neigende Zimmerman immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz.

