Washington (AFP) Der Republikaner Mitt Romney erwägt einen dritten Anlauf auf das Weiße Haus. Teilnehmer eines Unterstützertreffens in New York berichteten am Freitag nach Angaben mehrerer US-Medien übereinstimmend, dass der frühere Gouverneur des Bundesstaats Massachusetts über eine Kandidatur nachdenke. In den vergangenen Monaten hatte der 67-Jährige wiederholt betont, dass er keinen neuen Versuch unternehmen wolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.