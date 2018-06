Berlin/London (dpa) - Auf "Elon" folgt "Felix": Eine Sturmserie in Mitteleuropa hat erhebliche Sachschäden angerichtet und wahrscheinlich auch Menschenleben gefordert. In Großbritannien sind zwei Männer in stürmischer See verschwunden. Der Deutsche Wetterdienst hat für heute wieder Sturmfluten prognostiziert. Bayern meldete am Mittag erste Überschwemmungen und Schleswig-Holstein erste schwere Sturmböen der Windstärken 10 und 11. Bereits am Abend hatte der Sturm unter anderem zu Behinderungen im Straßen- und Zugverkehr geführt.

