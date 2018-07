Oberhof (SID) - Karin Orgeldinger, Sportdirektorin des Deutschen Skiverbandes (DSV), sieht bei den deutschen Biathleten trotz der bislang "absolut zufriedenstellenden Ergebnisse" noch Luft nach oben. "Wir haben sehr akribisch daran gearbeitet, dass unsere Konzepte greifen. Dies ist noch nicht in allen Facetten gelungen", sagte Orgeldinger am Samstag am Rande des Weltcups in Oberhof.

Die DSV-Athleten hätten zwar "die ein oder andere gute Platzierung" verbucht, das Potenzial im Team sei für Orgeldinger allerdings noch nicht voll ausgeschöpft. "Wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir hinwollen", sagte sie.

Während die Männer es im nacholympischen Winter zwar schon auf das Podest geschafft haben, blieb ein Platz unter den ersten drei den Frauen zumindest in Einzelrennen bislang verwehrt. "Ich bin aber davon überzeugt, dass dies bei den Frauen in nicht allzuferner Zeit ebenfalls eintreten wird", sagte Orgeldinger.

Ihre Einschätzung begründete sie vor allem mit dem schon routinierten Auftreten der jungen deutschen Frauen, die mit der Staffel in Hochfilzen zum Sieg gelaufen waren. "Da haben sie alles richtig gemacht. Dass sie in diesem Alter schon in dieser Professionalität agieren", lobte Orgeldinger, "ist schon aller Ehren wert."