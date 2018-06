Bad Mitterndorf (SID) - Weltmeister Severin Freund steht beim Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf/Österreich ganz dicht vor seinem zweiten Saisonsieg. Einen Tag nach seinem deutschen Rekord von 237,5 m flog der Niederbayer auf der umgebauten Riesenschanze am Kulm auf 227,5 m und geht mit 217,7 Punkten als Führender in den Final-Durchgang. Dem 26-Jährigen kann eigentlich nur noch Österreichs Tournee-Sieger Stefan Kraft gefährlich werden, der auf 224 m und 215,4 Punkte kam.

Der drittplatzierte Slowene Peter Prevc (205 m) hat mit 192,4 Punkten bereits einen großen Rückstand auf das Spitzenduo. Zweitbester Deutscher ist auf einem starken vierten Platz Markus Eisenbichler (Siegsdorf/184,3) nach einem Flug auf 206 m. Den zweiten Durchgang erreichten zudem Michael Neumayer (Oberstdorf/20.), Richard Freitag (Aue/21.) und Daniel Wenig (Berchtesgaden/22.).