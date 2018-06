Algier (AFP) Zum Gedenkmarsch für die Opfer der islamistischen Anschläge in Paris reisen am Sonntag auch die Außenminister aus Algerien und Ägypten in die französische Hauptstadt. Algeriens Außenminister Ramtane Lamamra werde teilnehmen, sagte ein Außenamtssprecher der Nachrichtenagentur AFP. In Kairo teilte das Außenministerium mit, Außenminister Sameh Schukri werde Ägypten in Paris vertreten. Er mache damit deutlich, dass sein Land die "Terrorattacke total verurteilt", sie habe "keine Verbindung zum Islam".

