Berlin (AFP) Die Bundesregierung erhofft sich laut einem Bericht von einem Treffen der Landwirtschaftsminister Deutschlands und Russlands eine Lockerung des Moskauer Importembargos. Wie die "Wirtschaftswoche" am Wochenende berichtete, will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) mit seinem russischen Ressortkollegen Nikolai Fjodorow am 16. Januar während der Grünen Woche in Berlin über das Embargo von deutschen Agrarprodukten sprechen. Ein Entgegenkommen Moskaus "könnte zur Verbesserung der Beziehungen beitragen", sagte Schmidt dem Blatt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.