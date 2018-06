Paris (AFP) Die Bundesregierung treibt ihre Pläne voran, deutsche Islamisten an einer Ausreise in Richtung Syrien oder Irak zu hindern. "Wir werden in der nächsten Woche im Bundeskabinett das Gesetz über die Entziehung des Personalausweises haben, um Ausreisen in Kampfgebiete besser verhindern zu können als bisher", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Sonntag am Rande von Beratungen der EU-Innenminister in Paris. Geplant ist, dass potenzielle islamistische Kämpfer ein Ersatzdokument erhalten sollen, das nicht zum Grenzübertritt berechtigt.

