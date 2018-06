Paris (AFP) Vor dem großen Gedenkmarsch für die Opfer der islamistischen Anschläge in Frankreich ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag im Elysée-Palast eingetroffen. In Begleitung von Vize-Kanzler Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) wurde sie gegen 14.00 Uhr von Frankreichs Staatschef François Hollande empfangen. Hochrangige Politiker aus mehr als 50 Ländern wollen an dem "Republikanischen Marsch" zum Gedenken an die insgesamt 17 Opfer der Anschläge am Nachmittag in Paris teilnehmen.

