Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Sonntag in den Irak gereist und hat mit Präsident Fuad Masum über den gemeinsamen Kampf gegen Extremisten beraten. Mit Blick auf die Anschläge in Paris sagte sie im Anschluss, es sei wichtig, "dass wir den Mythos der Unbesiegbarkeit des sogenannten Islamischen Staates brechen". Bei einem Besuch in Erbil traf sie außerdem den Kurdenpräsidenten Massud Barsani.

