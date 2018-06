Paris (AFP) Die Bedrohung durch den "fanatischen Extremismus" wird Europa nach Ansicht des britischen Premierministers David Cameron noch über Jahre beschäftigen. "Es ist eine Bedrohung, die uns seit Jahren begleitet, und ich glaube, sie wird uns noch viele weitere Jahre beschäftigen", sagte Cameron dem britischen Sender Sky News am Sonntag in Paris, wo er an der historischen Großkundgebung für die Opfer der islamistischen Anschläge in der französischen Hauptstadt teilnahm.

