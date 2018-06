Paris (AFP) Mehr als drei Millionen Menschen haben am Sonntag in ganz Frankreich ein Zeichen gegen Gewalt und Extremismus gesetzt. Allein in Paris gedachten rund 1,5 Millionen Demonstranten der Opfer der islamistischen Anschlagsserie. Staats- und Regierungschefs aus 50 Ländern, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), liefen an der Spitze des "Republikanischen Marschs". Auch in Berlin und anderen europäischen Großstädten fanden Kundgebungen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.