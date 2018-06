Paris (AFP) Die französische Regierung hat nach Angaben des jüdischen Dachverbandes Crif militärischen Schutz für jüdische Schulen und Synagogen zugesagt, falls dies notwendig werde. Dies habe ihm Präsident François Hollande zugesichert, sagte der Crif-Vorsitzende Roger Cukierman am Sonntag nach einem Treffen in Paris. Cukierman sagte, nach den islamistischen Anschlägen der vergangenen Tage in Paris sei Frankreich "in einer Kriegssituation".

