Paris (AFP) Nach dem großen Gedenkmarsch für die Anschlagsopfer in Frankreich hat Staatschef François Hollande zusammen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu die Große Synagoge von Paris besucht. Beide wurden am Sonntagabend in dem randvollen Gotteshaus von den Gläubigen mit großem Beifall begrüßt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In der Synagoge wurde der 17 Opfer der islamistischen Anschlagsserie im Großraum Paris gedacht. Unter den Opfern waren vier Juden, die am Freitag von einem islamistischen Geiselnehmer in einem jüdischen Supermarkt erschossen wurden.

