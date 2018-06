Beaucaire (AFP) Bei der großen Demonstration zum Gedenken an die Anschlagsopfer in Paris fühlte sich Marine Le Pen nicht willkommen - die Chefin der rechtsextremen Front National (FN) hat deswegen in Südfrankreich an einer Versammlung teilgenommen. "Danke, dass ihr hier seid, um an die Werte der Freiheit zu erinnern", rief Le Pen am Sonntag vom Balkon des Rathauses im südfranzösischen Beaucaire rund tausend Anhängern zu, wie AFP-Journalisten berichteten. "Wir sind hier bei uns", riefen die Anhänger zurück.

