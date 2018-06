Paris (AFP) Auch abseits des zentralen Gedenkmarschs für die Opfer der islamistischen Anschlagsserie in Paris sind am Sonntag erneut zehntausende Franzosen auf die Straße gegangen. Landesweit nahmen mehr als 150.000 Menschen an Kundgebungen in mehreren Städten teil. In Saint-Étienne setzten nach Angaben der Polizei etwa 60.000 Demonstranten ein Zeichen gegen religiösen Fanatismus, in Perpignan beteiligten sich rund 40.000 Menschen an einer Kundgebung zu Ehren der 17 Getöteten.

