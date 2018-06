Doha (SID) - Auch Fußball-Rekordmeister Bayern München hat bestürzt auf den Tod von Bundesliga-Profi Junior Malanda reagiert. Das Training am Sonntagvormittag in Doha/Katar begann die Mannschaft von Pep Guardiola mit einer Gedenkminute für den verunglückten Wolfsburger. "Es ist mit Worten nicht zu beschreiben, was wir empfinden", sagte Sportvorstand Matthias Sammer: "Ich habe einen Sohn in gleichem Alter, es ist einfach schrecklich."

Im Namen des Klubs sprach Sammer den Angehörigen Malandas "tief empfundenes Beileid aus. Es tut uns unendlich leid." Der tragische Unfall am Samstag sei bei der Mannschaft auch Thema beim Frühstück gewesen, berichtete der 47-Jährige: "Man hat gemerkt, wie betroffen sie sind."