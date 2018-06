Frankfurt/Main (SID) - Randale statt Budenzauber: Das Hallenfußball-Turnier in Frankfurt/Main ist am Sonntag von Krawallen im Fanblock überschattet worden. Wie das zuständige Polizeipräsidium bestätigte, kam es während des Spiels zwischen Darmstadt 98 und Grasshopper Zürich (Schweiz) zu Auseinandersetzungen zwischen den Fan-Lagern, die Ordnungshüter mussten bei ihrem Einschreiten "in Einzelfällen" Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen. Die Partie wurde abgebrochen.

Die Polizei zählte vier vorläufige Festnahmen Züricher Fans, drei leicht verletzte Polizisten sowie drei verletzte Fans und eine verletzte Ordnerin. Das Finale des Turniers gewann Zweitligist FSV Frankfurt durch ein 2:1 gegen Vorjahressieger SpVgg Greuther Fürth.