Orlando (SID) - Der kroatische Außenverteidiger Tin Jedvaj von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird am Montag das Trainingslager in Orlando/Florida verlassen. Das teilten die Rheinländer am Sonntag mit. Der 19-Jährige hatte sich bei der ersten Einheit am Samstag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

Jedvaj, der in der Hinrunde 14 Spiele (2 Tore) für den Tabellendritten absolvierte, ist vom AS Rom ausgeliehen.