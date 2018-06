Athen (AFP) Der griechische Linkspolitiker Alexis Tsipras hat einen Ausstieg seines Landes aus dem Euro ausgeschlossen. "Es ist in jeder Hinsicht klar, dass sich die Frage nach einem Ausstieg Griechenlands aus dem Euro nicht stellt", sagte der Vorsitzende des Linksbündnisses Syriza in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Wochenzeitung "Realnews". Zum Höhepunkt der Schuldenkrise 2012 sei "dieser Alarmismus" gerechtfertigt gewesen, doch inzwischen habe sich "das Klima vollkommen verändert", sagte Tsipras, dessen Partei bei der Wahl Ende Januar stärkste Kraft werden könnte.

