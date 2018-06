Hamburg (SID) - Pünktlich zur Handball-WM in Katar (15 Januar bis 1. Februar) ist das "Deutschland-Buch" des Deutschen Handballbundes (DHB) für Nationalspieler fertig. Einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag bestätigte Verbandspräsident Bernhard Bauer dem SID. Auf 90 Seiten soll den deutschen Auswahlspielern jeden Alters damit ein Verhaltenskodex an die Hand gegeben werden.

"Jeder Jugendliche bekommt das Buch bei seinem ersten Länderspiel überreicht", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning, der das Werk vor 18 Monaten initiiert hatte, dem Blatt. Neben diversen Handball-Größen kommen in dem Buch auch andere Sportstars wie Basketball-Profi Dirk Nowitzki und Fußball-Weltmeister Philipp Lahm zu Wort.

Fairness, Respekt und Disziplin sollen künftig die neuen Werte im deutschen Handball sein. "Viele Kleinigkeiten sind nicht zu akzeptieren. Man sieht bei uns keinen Spieler mehr, der mit Baseball-Cap zum Frühstück kommt. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber so fängt´s an", sagte Hanning: "Mit dem Buch übernimmt jeder Verantwortung für Deutschland. Für die Werte, für die Deutschland steht."