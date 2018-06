Teheran (AFP) Vor der neuen Verhandlungsrunde zum iranischen Atomprogramm hat Teheran seine Position zur Urananreicherung bekräftigt. Sein Land wolle bis in acht Jahren das Recht haben, jährlich rund 30 Tonnen angereichertes Uran zu produzieren, erklärte der Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, am Sonntag laut der Nachrichtenagentur Irna. Dies sei notwendig, um den Brennstoffbedarf des Atomreaktors in Buschehr zu decken. Im Jahr 2021 läuft eine Vereinbarung mit Russland zur Lieferung von Brennstäben für den Reaktor aus.

