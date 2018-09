Bagdad (dpa) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die deutsche Beteiligung am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat auch mit der Anschlagsgefahr für Deutschland begründet. "Je länger der IS stark und attraktiv bleibt, desto mehr steigt die Bedrohung für uns zu Hause", sagte die CDU-Politiker auf ihrer Reise in den Irak. Es gehe darum, den Mythos der Unbesiegbarkeit des IS zu brechen. Von der Leyen traf heute zu politischen Gesprächen in der irakischen Hauptstadt Bagdad ein - wegen Schneefalls in Jordanien zwei Stunden später als geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.