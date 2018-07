Gaza (AFP) Zwei palästinensische Säuglinge sind im Gazastreifen an den Folgen des kalten Wetterwinters gestorben. Dies berichtete am Wochenende der Sprecher des örtlichen Gesundheitsministeriums, Aschraf al-Kudra. Demnach starben ein zwei Monate altes Mädchen und ein einen Monat alter Junge in der südlich gelegenen Stadt Chan Junis an schweren Erkältungskrankheiten. Der Gazastreifen wird wie die gesamte Region am Ostrand des Mittelmeeres seit Tagen von schweren Winterstürmen heimgesucht.

